L'Italia ora sogna davvero, e dopo la vittoria contro il Belgio, parte avanti di poco anche contro la Spagna nella semifinale di Euro 2020. L'ultima sfida risale a settembre 2017, quando gli azzurri dell'allora ct Ventura furono annientati per 3-0 al Bernabeu. Negli Europei, invece, l'ultima volta parla azzurro con la vittoria agli ottavi di Euro 2016. Stavolta, i betting analyst vedono il passaggio del turno di Chiellini e compagni a 1,70, mentre le Furie Rosse devono inseguire a 2,10. Sui 90 minuti gli uomini di Mancini vedono il successo a 2,45, la Spagna è offerta 3,10, con il pari poco più in alto a 3,20. Un pronostico coerente con le quote dell'antepost, dove la favorita assoluta è l'Inghilterra a 2,45, seguita dagli azzurri a 3,10 e dalla Spagna a 3,45. Nonostante il primo tempo scoppiettante della sfida contro il Belgio, con un gol annullato e tre convalidati, il No Goal, a 1,87, mantiene un leggero vantaggio sul Goal, offerto a 1,90. Tra i risultati esatti prevale su tutti il pareggio per 1-1, che manderebbe le squadre ai supplementari, proposto a 6,10. Segue la vittoria di misura per 1-0 dell'Italia, arrivata in questa competizione contro il Galles, che paga 7 volte la posta, mentre un risultato a reti bianche (come negli europei del 2008) si gioca a 8,00. Segue il successo per 0-1 degli iberici a 8,50, mentre un 2-1 di Chiellini e compagni, stesso risultato con cui si è concluso il quarto con il Belgio e l'ottavo con l'Austria (benché ai supplementari), è quotato 9,50.