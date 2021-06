Un primo posto da blindare e un entusiasmo post-Turchia da confermare. L’Italia vuole fare il passo definitivo verso il passaggio del turno, ma servirà battere la Svizzera nella seconda gara del girone A: dopo il 3-0 roboante all’esordio, gli esperti credono nel bis azzurro contro gli elvetici, dato appena a 1,56. Il tricolore domina gli scontri diretti con 28 vittorie su 58 partite e appena otto sconfitte. Anche per questo l’impresa degli uomini di Petkovic domani sera all’Olimpico di Roma si gioca a 6,50. Il segno «X» a 4,00 è invece l’ultimo esito tra le due squadre, risalente però al lontano 2010 quando l’amichevole di Ginevra terminò 1-1 con gol di Inler e Quagliarella. L'1-1 è anche il risultato con cui la Svizzera si è fermata nel debutto con il Galles: lo stesso score con l’Italia è dato a 7,50, mentre il più probabile è l’1-0 per gli uomini di Mancini a 5,50. La gara potrebbe non essere ricca di reti secondo i bookmaker che offrono il No Goal a 1,58 e l’Under 2.5 a 1,67. La possibilità che Ciro Immobile si ripeta dopo la Turchia non è però improbabile: l’attaccante della Lazio che sblocca la contesa si assesta su una quota di 4,70, la medesima di Andrea Belotti. Occhi puntati anche su Lorenzo Insigne, il cui gol paga 6 volte la posta. Per la Svizzera c’è da fare attenzione ai nomi di Haris Seferovic (10,00) e Mario Gavranovic (10,50). Occhio anche a Embolo (12), particolarmente in luce contro il Galles.