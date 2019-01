La prima convocazione in Nazionale è arrivata quando ancora non aveva debuttato in Serie A. Quattro mesi dopo, le prestazioni di Nicolò Zaniolo hanno dato ragione alla scelta di Roberto Mancini e alla fiducia dei bookmaker, che pure avevano puntato sul talento della Roma. Dopo la prima chiamata in azzurro e il successivo debutto in Champions League, la chiamata per Euro 2020 è diventato lo step successivo sul tabellone Sisal Matchpoint, che aveva aperto la scommessa a quota 2,00. Offerta che è scesa rapidamente di pari passo con le presenze del centrocampista e i primi gol segnati in giallorosso: adesso, dopo la perla realizzata contro il Torino all'Olimpico, la convocazione di Zaniolo ai prossimi Europei è praticamente blindata, a 1,30.