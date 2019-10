Il risultato è blindato dai betting analyst, visto l'1,01 offerto per il «2» dell'Italia con il Liechtenstein. A dare più spunti ai bookmaker è invece la formazione che Roberto Mancini schiererà domani nell'ottavo appuntamento di qualificazioni a Euro 2020. Visto l'obiettivo ormai raggiunto, i cambi rispetto alla partita con la Grecia saranno massicci, compreso in attacco, dove la scelta numero uno nelle scommesse sui marcatori è Andrea Belotti. L'attaccante del Torino apre l'elenco a 1,35 - la doppietta pagherebbe invece 2,20 - poco più avanti rispetto a Ciro Immobile (1,45) che invece potrebbe partire dalla panchina. Ottime possibilità anche per Bernardeschi e Grifo a 1,75, così come per El Shaarawy, a 1,50. L'ex giallorosso è in primo piano pure sul tabellone degli assist, dove spicca a 1,60 davanti a Zaniolo (1,75). Nel complesso, i quotisti si aspettano almeno tre gol realizzati dall'Italia, obiettivo a 1,19, mentre per quattro o più marcature l'offerta sale a 1,57. E il Liechtenstein? Segnare per la prima volta agli azzurri sarebbe un colpo a 2,95, ma ogni altra ambizione è ritenuta impossibile, vista la «X» a 22,00 e il segno «1» addirittura a quota 45,00.