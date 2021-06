Parte da Ciro Immobile la carica dell'Italia per il secondo appuntamento a Euro 2020. Il gol e l'assist contro la Turchia ne confermano il ruolo di trascinatore azzurro anche per la sfida di domani, contro una Svizzera chiamata a fare punti dopo il pareggio con il Galles. All'Olimpico l'Italia parte nettamente favorita, a 1,60 sul tabellone e con il centravanti della Lazio prima scelta nelle scommesse sui marcatori, a 2,15. Lontano il «2» di Petkovic e i suoi (a 6,55) chiamati a un successo che contro gli azzurri manca dalle qualificazioni mondiali del '93. Un altro pari dei biancorossi - che porterebbe a quattro le «X» consecutive tra Italia e Svizzera - pagherebbe invece 3,80. Nella partita che potrebbe già segnare il passaggio agli ottavi di Mancini e i suoi, i betting analyst danno spazio anche all'arbitro Karasev e ai suoi assistenti: contro la Turchia agli azzurri sono mancate un paio di chiamate del Var, il cui aiuto nella partita di domani si gioca a 3,45. Occhio anche alle sorprese dalla panchina: il gol di un giocatore subentrato nel corso dell'incontro - sia italiano che svizzero - è dato a 3,10. In particolare, tra i "panchinari" azzurri gli occhi sono puntati su Belotti, che a 2,55 si piazza davanti a Chiesa (3,50) e Raspadori (3,25). In campo, oltre a Immobile, Insigne si fa avanti a 3,25, mentre Embolo e Shaqiri per la Svizzera partono rispettivamente a 5,00 e a 6,00. Le premesse sono sufficienti per una partenza "sprint": nelle scommesse sul minuto del primo goal, l'opzione di una rete nei primi 15 minuti di gioco è favorita a 3,22. Delicatissimi gli equilibri nell'altro incontro del gruppo A, per il quale è la Turchia a partire favorita su Planetwin365. Nonostante il netto ko all'Olimpico, la squadra di Gunes si gioca a 2,41 per il testa a testa con il Galles (3,31), che nell'ultima giornata affronterà gli azzurri. L'Italia si conferma intanto al primo posto nelle preferenze degli scommettitori su chi vincerà il torneo: il 36% delle giocate è andato sul trionfo di Mancini, ora a quota 7,10 alle spalle del Belgio (a 7,00), fermo però al 6% delle scelte. Rispetto alla scorsa settimana si registra invece l'impennata dell'Inghilterra, passata dall'8% al 16% attuale eppure data a 7,00. Avanza anche la Francia, che in attesa del debutto di stasera si assesta al 17% (a 5,25), mentre il pareggio con la Svezia blocca la Spagna al 4% (a 10,00) alla pari con la Germania, offerta invece a 9,00.