Un nuovo incarico in arrivo per Francesco Totti. La Figc ha infatti designato l'ex capitano e ora dirigente della Roma come ambasciatore per Euro 2020 per le gare che si terranno in Italia.



La prossima kermesse continentale prenderà il via proprio da Roma. Lo stadio Olimpico ospiterà la gara inaugurale, altri 2 match della fase a gironi e un quarto di finale. Oltre a Totti ci sarà anche un altro testimonial d'eccezione: l'ex attaccante della Juve Gianluca Vialli, che è stato nominato ambasciatore dei volontari.