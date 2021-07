. Gli Azzurri di Mancini danno la caccia al secondo successo nella competizione (già vinta nell'edizione del 1968 in Italia), mentre Southgate cerca il primo trionfo europeo nella storia dei Tre Leoni. L'Italia arriva dal successo ai rigori in semifinale sulla Spagna, l'Inghilterra invece ha eliminato la Danimarca ai supplementari tra le polemiche.- L'Italia di Mancini arriva alla finale carica di record realizzati e da realizzare: 33 risultati utili consecutivi, 12 gol realizzati in una sola edizione di un campionato europeo (manca un gol per il record assoluto), ma anche due sfide supplementari che rendono gli Azzurri la Nazionale che ha disputato più supplementari nella storia degli Europei (nove). Dall'altra parte l'Inghilterra finora ha subito un solo gol, in semifinale con la Danimarca, e avrà la spinta del pubblico di casa.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Kane, Sterling.​