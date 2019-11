Siamo quasi al traguardo. Euro 2020 si avvicina, con esso si arricchisce sempre più il campo di partecipazione. Sono 17 su 24 al momento le qualificate: dai gironi ne arriveranno altre tre. Gli ultimi 4 posti saranno invece assegnati mediante i playoff tra le vincenti delle varie leghe di Nations League, ad esclusione delle squadre già promosse. Tra queste, presenti di sicuro Scozia, Norvegia e Kosovo.



LA SITUAZIONE DEI GIRONI - A staccare il pass oggi è stato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, vittorioso per 2-0 contro il Lussemburgo. I lusitani hanno raggiunto l'Ucraina, prima nel Gruppo B.



Nel Gruppo A si qualificano Inghilterra, che oggi si è imposta 4-0 con il Kosovo, e Repubblica Ceca.



L'equilibrato Gruppo C ha promosso Germania e Olanda, nonostante un Irlanda del Nord combattiva fino all'ultima curva.



Il Gruppo D è l'unico in cui è ancora tutto aperto, nessuno è ancora qualificato. Seconda in classifica la Svizzera, con 14 punti, sicura del pass con una vittoria nell'ultimo turno contro la modesta Gibilterra. A giocarsi tutto sono allora Danimarca (15 punti) e Irlanda, che si sfideranno a Dublino in un vero e proprio spareggio, seppur gli scandinavi avranno a disposizione due risultati su tre. All'Irlanda basterebbe un successo, grazie al vantaggio negli scontri diretti.



Ultimo posto da assegnare nel Gruppo E: la Croazia è già sicura del primato, in ballo ci sono quindi tre squadre per un solo pass: Ungheria (12 punti), Galles (11 punti) e Slovacchia (10 punti). Hamsik e compagni all'ultima affronteranno l'Azerbaigian: devono vincere e sperare in un pareggio nella sfida tra Galles e Ungheria, in campo a Cardiff in un altro spareggio qualificazione.



Nessun dubbio nel Gruppo F: passano Spagna, imbattuta con 7 vittorie e 2 pareggi, e Svezia.



Il Gruppo G ha visto invece trionfare la Polonia, seguita ad Euro 2020 dall'Austria. Fuori la Slovenia di Ilicic.



Nel Gruppo H successi questa sera per Francia (2-0 all'Albania), Turchia (2-0 ad Andorra) e Islanda (2-1 alla Moldova). Si qualificano alle fasi finali dell'Europeo Francia e Turchia, che precede di poco proprio l'Islanda.



Solo vittorie per il Belgio, con 34 reti fatte e solo 2 subite. I Diavoli Rossi hanno dominato il Gruppo I, che regala il pass anche alla Russia.



Infine il Gruppo J, quello dell'Italia di Mancini: 9 vittorie in altrettante gare, 28 gol fatti e 3 subiti e qualificazione ottenuta con largo anticipo. Oltre agli azzurri ottiene il pass la Finlandia, fuori Grecia e Bosnia.



TUTTE LE QUALIFICATE - Ecco tutte le 17 qualificate ad Euro 2020: Inghilterra, Repubblica Ceca, Ucraina, Portogallo, Germania, Olanda, Croazia, Spagna, Svezia, Polonia, Austria, Francia, Turchia, Belgio, Russia, Italia e Finlandia. Altre tre partecipanti arriveranno da: due tra Svizzera, Danimarca e Irlanda e una tra Ungheria, Galles e Slovacchia. Gli ultimi 4 posti, come anticipato, saranno assegnati tramite i playoff delle leghe di Nations League.