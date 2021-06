Il Belgio torna in campo per mettere in ghiaccio la pratica qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020 e tra i protagonisti annunciati del match contro la Danimarca c’è senza dubbio Romelu Lukaku. I betting analyst, infatti, sono convinti che il gigante nerazzurro possa essere ancora decisivo: una sua doppietta, come nella prima gara contro la Russia, vale 7 volte la posta mentre una rete dell’attaccante unita allo 0-3 della squadra di Martinez si trova in quota a 26. Lukaku, quindi, è il protagonista più atteso del match, ma nella fila del Belgio non c’è solo lui a rappresentare la Serie A. Un altro giocatore in grado di lasciare la propria firma è Dries Mertens; una rete del giocatore del Napoli vale 3,50 volte la posta mentre una sua doppietta si trova in quota a 16. Lukaku-Mertens, quindi rappresenta la sfida nella sfida di un Belgio pronto a candidarsi come una delle possibili vincitrici.