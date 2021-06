Con una doppietta a testa, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo balzano in testa alla classifica capocannonieri dopo la prima giornata di Euro 2020. Il centravanti dell’Inter può godere della fiducia degli esperti che, come riporta Agipronews, lo offrono solamente a 3,50 rispetto a una quota iniziale di 8,00. Aumentano anche le possibilità del fuoriclasse portoghese che ora paga 5 volte la posta giocata (era dato a 12,00 alla vigilia del torneo). Entrambi rimasti a secco dopo la gara inaugurale, Kylian Mbappè e Harry Kane sono offerti a 10,00 e dunque non ancora fuori dai giochi. Per l’Italia suona forte il nome di Ciro Immobile, capace di sbloccarsi contro la Turchia. I bookie lo premiano, facendolo passare da quota 33,00 a 12,00 soprattutto in vista dei match con Svizzera e Galles. Lontano invece Lorenzo Insigne, anche lui già a segno, ma dato a 25,00.