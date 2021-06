Sono bastati 90 minuti a Romelu Lukaku per far capire a tutti, compagni di squadra e avversari, che chiunque voglia lottare per il titolo di capocannoniere a Euro 2020 dovrà fare i conti con il numero 9 del Belgio. I due gol alla Russia, entrambi dedicati a Christian Eriksen, fanno sì che Big Rom stacchi tutti i concorrenti: si legge in una nota, l’attaccante è diventato il grande favorito per vincere il titolo. La quota di Lukaku, partito alle spalle di Harry Kane, è crollata da 9,00 a 3,50. L’inglese è rimasto a secco nell’esordio con la Croazia, ma rimane un fortissimo pretendente: la sua quota ora è a 9,00, forte delle 12 reti messe a segno nel corso delle qualificazioni a Euro 2020. In doppia cifra tutti gli altri avversari a cominciare da un terzetto di assoluto valore. Cristiano Ronaldo, in attesa dell’esordio contro l’Ungheria, è rimasto stabile a 12,00 sul tabellone. Al suo fianco la stella della Francia, Kylian Mbappé, che invece ha visto abbassare le sue chance, vittima forse delle tanti voci di mercato o del piccolo diverbio con il compagno di squadra Giroud. Chi invece ha prepotentemente scalato posizioni dopo una prima gara straordinaria con la Turchia è Ciro Immobile. Il bomber della Nazionale ha messo subito il suo sigillo nella competizione, il tredicesimo in assoluto in maglia azzurra per lui, e ora sente di potersi giocare il titolo individuale forte di una squadra compatta alle sue spalle. La fiducia nel capitano della Lazio è così alta che la sua quota, dopo una sola partita, si è dimezzata: a inizio torneo vedere Immobile capocannoniere di Euro 2020 era in quota a 25,00, oggi invece pagherebbe 12 volte la posta.