L’Italia scende in campo contro l’Austria per conquistare i quarti di finale di Euro 2020, ma la sfida alla squadra di Foda, per Roberto Mancini, avrà un sapore speciale: evitando la sconfitta, infatti, supererebbe il record di Vittorio Pozzo e - dopo averlo uguagliato contro il Galles - salirebbe così a 31 partite senza sconfitte (lo stesso primato che stabilì l’Argentina tra il 1991 e il 1993) diventando il recordman assoluto. Un traguardo che per i betting analyst sarà raggiunto visto che il successo dell’Austria vale 7,20 volte la posta. Il cammino dell’Italia a Euro 2020, quindi, è destinato a proseguire nonostante l’ostacolo austriaco: poche le possibilità, infatti, che la truppa azzurra esca già agli ottavi di finale con la doppia chance 1X in quota a 1,09 e la vittoria senza dover ricorrere ai supplementari che vale 1,49. Un successo che garantirebbe la possibilità di puntare un altro record come quello messo a segno dalla Spagna che tra il 2007 e il 2009 mise insieme 35 risultati utili consecutivi (vincendo anche l’Europeo). Con l’approdo in finale, che vale 3,50 volte la posta, l’Italia arriverebbe a 34 puntando poi al primato nella prima partita post trionfo europeo.