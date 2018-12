"Dobbiamo essere pronti per gli Europei, e andare lì per vincerli". È stato questo il commento di Roberto Mancini dopo il sorteggio dei gironi di qualificazione alla prossima rassegna continentale. L’Italia vista sotto la sua guida è andata migliorando e nonostante qualche difficoltà nella realizzazione ha convinto con quantità e qualità delle giocate. Elementi, questi ultimi, che rilanciano gli azzurri agli occhi dei bookmaker dopo il recente flop mondiale. L’Italia è vicinissima alle grandi favorite nelle previsioni degli analisti Snai, data a 10 volte la scommessa per il trionfo. In cima al pronostico svettano i campioni del mondo della Francia, a 5,00, seguiti dall’accoppiata Spagna-Germania a 7,00. A 8,00 un altro duetto, quello tra Belgio e Inghilterra, poi l’Italia, seguita - ma a distanza di sicurezza - da Olanda e Portogallo, entrambe a 15,00.