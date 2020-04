Doveva essere l’anno degli Europei di calcio, invece è l’anno del Coronavirus.

Un rinvio di un anno, quello di Euro 2020, che potrebbe rimescolare le forze in campo, con il recupero di giocatori ora fuori causa per infortunio: è il caso dell’Inghilterra di Gareth Southgate, che potrà inserire in squadra Harry Kane e Marcus Rashford, al momento entrambi fermi per infortunio. Confrontando le quote prima del rinvio della competizione, con le nuove previsioni all’indomani della decisione della UEFA di posticipare il torneo al 2021, emerge che la Nazionale dei Tre Leoni, rimane la favorita per il titolo, sebbene la quota in lavagna sia salita dal 5,50 del 14 febbraio a 6,25 oggi. Gli inglesi, che avranno il vantaggio di giocare l’eventuale semifinale e finale in casa, dovranno guardarsi innanzitutto dal Belgio, in cerca della consacrazione dopo il terzo posto ai Mondiali di Russia 2018. Gli analisti hanno abbassato la quota dei diavoli rossi da 6,50 a 6,25, tenendo presente che Euro2021 sarà probabilmente l’ultima occasione per la ‘generazione d’oro’ dei vari De Bruyne, Hazard, Lukaku e Mertens, di vincere un trofeo con la maglia della Nazionale. Sul terzo gradino del podio della lavagna c’è la Francia, finalista nella scorsa edizione e campione del Mondo in carica: la squadra di Didier Deschamps, inserita nel girone di ferro con Germania e Portogallo, ha ottime possibilità di fare bene anche in questo torneo continentale, con la quota che è rimasta invariata rispetto all’ultima proiezione dei bookies: 6,75. Subiti a ridosso del podio si posiziona l’Italia, che come la Francia, mantiene la stessa quota in lavagna (8,00). Il CT Mancini potrà beneficiare dell’anno in più per recuperare Zaniolo dall’infortunio e per far crescere la sua giovane squadra in autostima e consapevolezza. Alle calcagna degli Azzurri troviamo Olanda e Germania: se da un lato gli Oranje perdono qualcosa rispetto alle proiezioni dello scorso febbraio (da 8,00, come l’Italia, a 8,50), i tedeschi invece guadagnano terreno in lavagna passando da 9,50 a 9,00 e si appaiano così alla Spagna (9,00).