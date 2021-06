La Macedonia del Nord non vuole mancare l’appuntamento con la storia: dopo l’esordio sfortunato contro l’Austria, la squadra - alla prima partecipazione a un europeo - vuole reagire. Tutti gli occhi saranno puntati su Goran Pandev, autore del primo gol della Macedonia in una fase finale di una competizione così importante: sul tabellone, riporta Agipronews, l’attaccante del Genoa è favorito per sbloccare le marcature nelle fila macedoni. La sua rete, infatti, vale 10,50 volte la posta. Nella Macedonia del Nord c’è poi un altro rappresentante della Serie A, Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, altro serio candidato a sbloccare le marcature nel match contro l’Ucraina: una sua rete vale 13 volte la posta.