Dopo aver ottenuto la qualificazione agli Europei del 2020 con tre giornate di anticipo, a punteggio pieno con 7 vittorie in altrettante gare, l’Italia di Mancini si gioca con il Lichtenstein il primo posto matematico nel girone J. La squadra del Principato è la Cenerentola del gruppo, ultima in classifica con 2 punti all’attivo, facile dedurre dunque che per gli Azzurri il match sarà più che altro una passerella. La pensano così anche i bookmaker per i quali non c’è storia: il successo italiano è a un praticamente certo 1.01 mentre la vittoria dei padroni di casa è un’impresa da ben 45 volte la posta, difficile anche che la sfida termini in parità, opzione a 19.00. Nessun dubbio nemmeno tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria degli Azzurri. Visto l’obiettivo raggiunto, Mancini schiererà una formazione del tutto inedita dando ampio spazio alle seconde linee. In attacco Belotti è il principale candidato al gol, a 1.35, probabile anche la doppietta a 2.65 mentre la sua rete abbinata alla vittoria dell’Italia si gioca a 1.30. Potrebbe vedersi in campo dal primo minuto anche El Shaarawy, il suo gol nei primi 45 minuti di gioco è a 2.65. Il Lichtenstein non ha mai segnato nella sua storia all’Italia, il primo gol non sembra facile nemmeno stavolta, a 3.10. All’andata, gli Azzurri dilagarono vincendo per 6 a 0, lo stesso risultato si gioca nella voce “Altro”, a 2.65. L’entusiasmo attorno all’Italia di Mancini cresce di partita in partita e si alzano anche le quotazioni sugli Azzurri campioni d’Europa, che però sono ancora indietro a 12.00, alle spalle della favoritissima Francia, a 4.50, all’Inghilterra a 5.00, al Belgio a 7.50 e a Germania e Spagna entrambe a 9.00. L’Italia è la terza squadra più giocata dagli scommettitori, con il 14%, dietro ai francesi che hanno il 35% delle preferenze, e all’Inghilterra, con il 17%.