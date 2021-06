La rete all’esordio a mettere al sicuro il risultato, poi l’assist per Insigne calando il tris: contro la Turchia Ciro Immobile è stato il grande protagonista della vittoria italiana e betting analyst sono convinti che l’attaccante napoletano possa ripetersi anche nella partita contro la Svizzera. Un suo gol, riporta Agipronews, è in quota a 2,50 mentre la rete che sblocca il match a firma del bomber biancoceleste vale 4,80 volte la posta. Gli analisti, però, vanno oltre quotando anche la possibilità che Immobile riesca a migliorare lo score del match precedente: una doppietta, imitando quanto fatto già da Lukaku e Schick a Euro 2020, vale 10,50 mentre per la tripletta si sale a 50. Gol, ma non solo per Immobile come dimostrato contro la Turchia: un assist della punta di Roberto Mancini per la rete di un compagno si trova a 4.