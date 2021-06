L’Italia, forte di un percorso da record, si presenta ai nastri di partenza di Euro 2020 con la concreta possibilità di essere la sorpresa della manifestazione. Se gli azzurri non rientrano tra le selezioni favorite come Francia, Belgio o Inghilterra, infatti, fanno comunque parte di quella cerchia di squadre per cui ambire al titolo continentale non è utopia. Il passaggio del girone, secondo i betting analyst, non sembra essere in discussione come testimonia la quota di 1,50 riservata agli azzurri. Se anche l’approdo ai quarti vale "appena" 1,50, si fa leggermente in salita la strada che porta alla semifinale, tanto che l’accesso alle prime quattro del torneo da parte della Nazionale vale 2,85 la posta. Ancora più complicato l’accesso alla finale che si trova in quota a 6, il valore più alto tra le big d’Europa dietro a Francia, Inghilterra, Belgio, ma anche a Spagna, Portogallo e Germania. Sognare non costa nulla e l’Italia di Mancini è pronta a stupire l’Europa.