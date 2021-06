il programma di Euro 2020 prosegue senza sosta e il palinsesto di lunedì 14 giugno prevede Scozia-Repubblica Ceca (girone D) e le due sfide del girone E Polonia-Slovacchia e Spagna-Svezia. Dopo il successo dell’Inghilterra contro la Croazia (1-0, con gol partita di Sterling) sul piatto di Scozia-Repubblica Ceca (ore 15:00) ci sono punti già decisivi ai fini della qualificazione agli ottavi di finale. Grande equilibrio, si legge in una nota, sulla lavagna scommesse di Betaland in vista di quello che è il confronto tra le due squadre meno quotate del girone, ma gli scozzesi di Steve Clarke sono di poco avanti nel pronostico per un segno «1» a 2,70, contro il pareggio a 2,92 e il segno «2» a 2,97. Le due squadre non brillano per qualità offensiva e l’esito «Under 2,5» appare più che probabile a 1,45. Situazione molto diversa in Polonia-Slovacchia, con la squadra di Paulo Sousa (scelto a sorpresa da Zibì Boniek) che pur avendo perso Milik può contare sulla Scarpa d’Oro Robert Lewandowski e sulla classe di Zielinski. Alle 18:00 la Polonia cerca quindi i primi punti in un girone condiviso con la Spagna e la Svezia, avversarie che non concedono passi falsi e il segno «1» a favore dei polacchi è assai probabile a quota 1,69. Il match serale vede l’esordio della Spagna, per la prima senza giocatori del Real Madrid. Grande responsabilità per la squadra del C.T. Luis Enrique, ma le quote Betaland promettono bene. In Spagna-Svezia gli iberici sono favoriti a 1,34. A quota 5,00 il pareggio, mentre il «2» gioco a 9,50.