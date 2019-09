Campione d’Europa in carica, il Portogallo è tutt’altro che sicuro di poter difendere il titolo il prossimo anno. Cristiano Ronaldo e compagni hanno raggranellato soltanto due punti in altrettante partite giocate nel girone di qualificazione per Euro 2020 e domani affronteranno un impegno delicatissimo in casa della Serbia. Una sconfitta sarebbe difficile da rimediare, visto che i serbi volerebbero a cinque punti di distanza, rafforzando il loro secondo posto nel girone, alle spalle di una Ucraina fin qui quasi perfetta. I trader si sbilanciano comunque in favore del Portogallo, dato favorito, a 2,20. Un altro pareggio si gioca a 3,35, mentre la vittoria serba è a 3,45, come riferisce Agipronews. Tanti campioni in campo, da entrambi le parti. Al fianco di Cristiano Ronaldo potrebbe giocare il nuovo astro Joao Felix, gran colpo di mercato dell’Atletico Madrid (126 milioni sborsati), mentre la Serbia è appesa agli umori mutevoli dei suoi artisti, Milinkovic-Savic, Kolarov, Tadic, Matic e Ljajic. Tale incrocio di eccellenze non dovrebbe però generare un match con tanti gol: il pronostico pende piuttosto sull’Under (meno di tre reti totali), dato a 1,68, mentre l’Over sale a 2,18.