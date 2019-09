La Repubblica Ceca tenta l'agguato al secondo posto nel Girone A delle qualificazioni a Euro 2020: la nazionale di Schick e compagni, terza con 6 punti, può scavalcare il Kosovo (che ne ha otto ed è secondo) dato ampiamente sfavorito in trasferta contro l'Inghilterra. Il sorpasso, dunque, arriva - posto che il Kosovo perda - battendo in trasferta il Montenegro, penultimo nel gruppo con 2 punti. Secondo gli analisti il «2» si gioca a 2,05 contro il 3,30 sul pareggio e il 3,90 sul successo dei padroni di casa. Entrambe le squadre di certo non brillano in attacco: il Montenegro segna meno di un gol a partita (tre in quattro incontri), la Repubblica ceca ha una media di 1,5 reti a gara: un match da Under è proposto a 1,66.