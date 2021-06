Alle 21, al, scendono in campo ladie ladi, coi rossi alla ricerca della prima vittoria in questi Europei, che possa garantirgli la possibilità di passare almeno come terza. Ma se il Belgio batte la Finlandia, può ancora passare come seconda. Fuoriper i russi, fuoriper i danesi, i primi possono anche accontentarsi del pareggio.Laarriva dalla prova convincente contro il, che però non è bastata per portare a casa qualche punto: inoltre i danesi non hanno mai vinto la terza gare del girone nei loro ultimi 4 grandi tornei (2 pareggi, 2 sconfitte). La Russia è una squadra che crea e concede: in otto delle ultime nove gare die compagno c'è stato un gol segnato nel primo tempo.Alekseyè l'unico marcatore dellaad aver segnato nel primo tempo a, ma 4 dei suoi ultimi 5 gol sono arrivati dopo il 55° minuto. Il danese Yussuf, invece, ha segnato il gol di apertura nei primi due minuti di gioco contro il Belgio, ma 7 delle sue ultime 8 reti sono arrivate dopo il 60°.: Safonov; Mario Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Kuzyaev; Al. Miranchuk, Ozdoev, Zobnin, Golovin; Dzyuba.: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Damsgaard, Poulsen, Braithwaite.