La Spagna si gioca tutto in 90 minuti. Gara da dentro o fuori quella che andrà in scena domani alle ore 18 presso lo stadio ‘La Cartuja’ di Siviglia, tra la Slovacchia ed i padroni di casa. In ballo c’è il passaggio agli ottavi di finale, turno dove entrambe si fermarono nell’ultimo Europeo perdendo rispettivamente contro Germania e Italia. Una sola rete nelle prime due partite per le Furie Rosse andate a segno nello scorso match contro la Polonia con l’attaccante della Juventus, Alvaro Morata. Il bis come primo marcatore del match da parte del numero 7 spagnolo, secondo i betting analyst, vale 4,25 la posta mentre una doppietta nei novanta minuti si trova in quota a 5,25. Luis Enrique, però, ha a disposizione altre frecce al proprio arco e i gol potrebbero arrivare anche dalla mediana. Tra coloro che puntano a gonfiare la rete avversaria c’è anche il mancino del Napoli Fabian Ruiz con una sua rete che, come riporta Agipronews, vale 11,00 volte la posta. Tra i giocatori in campo, però, c’è anche chi ha scritto la storia del Napoli come l’ex capitano Marek Hamsik; un gol dello slovacco si trova in quota a 18.