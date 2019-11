Italia in campo già con la qualificazione in tasca, ma contro la Bosnia l’obiettivo è raggiungere una posizione privilegiata ai prossimi Europei. I giochi sono quasi fatti per i prossimi Europei. A 180’ dalla chiusura delle qualificazioni l’Italia è già dentro, dopo l’exploit che ha visto gli uomini di Mancini inanellare 8 vittorie su 8. A questo punto, contro la Bosnia questa sera e contro l’Armenia lunedì prossimo, non resta che puntare alto e arrivare a EURO2020 da testa di serie. Obiettivo che, secondo, gli analisti, come riportato da Agipronews, è alla portata degli Azzurri, favoriti al Bilino Polje di Zenica da una quota di 2,12, contro il 3,45 dei padroni di casa che, dal canto loro, non devono cedere nemmeno un punto se vogliono sperare in un ticket last minute per i prossimi europei. Ciò si traduce in due proiezioni ben precise sulla lavagna entrambe le squadre andranno a segno (segno Goal favorito a 1,60) e la rete si gonfierà, in totale, più di 3 volte (Over 2,5 favorito a 1,80). Secondo gli analisti, la sfida per la prima marcatura della gara è un derby tra il romanista Edin Džeko e il laziale Ciro Immobile (per entrambi quota 5,25). C’è anche Andrea Belotti in lizza come primo marcatore (5,75) sul taccuino dell’arbitro, lo svizzero Sandro Scharer. Ad ogni modo, nonostante la crescente fiducia per la squadra e per i tifosi (il 44% ha votato per il segno 2 di stasera) l’Italia rimane dietro Francia (4,75), Inghilterra (5,50), Belgio (7,50), Spagna (8,50), Olanda (8,50) e Germania (9,00) come papabile Nazionale Campione d’Europa, con una quota che paga 13 volte la posta