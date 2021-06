L’Italia è pronta ad iniziare Euro 2020 sfidando la Turchia all’esordio del Girone A: una sfida che vede la truppa azzurra allenata da Mancini arrivare al match forte delle 8 vittorie consecutive e di una vena realizzativa da far invidia con 11 reti segnate nelle ultime due partite giocate. Proprio per questo i betting analyst sono convinti che il trend possa continuare anche con la Turchia: l’Over 2.5 con Immobile a timbrare il cartellino è il risultato più probabile, in quota a 3, mentre lo stesso risultato ma con Belotti a mettere la firma nel tabellino vale 3,30 volte la posta. Immobile, quindi, è, secondo i bookmaker, il protagonista annunciato della sfida. Una sua rete in uno 0-2 in favore dell’Italia si trova a 12 volte la posta mentre la quota si alza per lo 0-3 con la firma dell’attaccante biancoceleste che 17 volte la posta.