Ucraina e Inghilterra sono pronte a sfidarsi per conquistare un posto in semifinale a Euro 2020. Da un lato gli uomini di Andryi Shevchenko, che cercano l’impresa, dall’altra quelli di Southgate per tornare a giocare il penultimo atto della manifestazione. Per i betting analyst, però, sono gli inglesi ad avere i favori del pronostico tanto che, come riporta Agipronews, il passaggio di Kane e compagni si trova in quota a 1,20 mentre la possibilità di vedere l’Ucraina tra le “fab four” sale a 4,50. Una nuova avventura ai supplementari ed il secondo segno «X» consecutivo per l’Ucraina si trovano in quota a 4,50, mentre scende vertiginosamente il successo della nazionale dei Tre Leoni, dato a 1,43. Gli inglesi sono anche gli unici ad aver mantenuto la porta inviolata nelle prime quattro uscite ed un nuovo cleen sheet vale 1,70 la posta. Nella fase finale degli Europei, poi, è la seconda volta che Ucraina ed Inghilterra si sfidano con l’unico precedente che risale ad Euro 2012 dove la squadra di Hodgson regolò gli ucraini con un secco 1-0. Lo stesso risultato di nove anni fa vale oggi 5,50 volte la posta. Protagonista del match sarà certamente Harry Kane, reduce dal primo lampo nel torneo, tanto che una rete del capitano inglese è in quota a 2, leggermente davanti al capocannoniere della nazionale di Southgate, Raheem Sterling, il cui gol vale 2,50 volte la posta. Per l’Ucraina, invece, il giocatore con più possibilità di andare in gol è Andryi Yarmolenko con il suo gol che vale 5,00 volte la posta, mentre il primo sigillo nella competizione del centrocampista atalantino Ruslan Malinovskyi si trova in quota a 8,00.