Prosegue il programma di Euro 2020 e nelè sfida da dentro-fuori:. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitta nel primo turno, rispettivamente contro Olanda e Austria, si giocano gli ultimi punti per continuare a sperare nella qualificazione.- Una speranza non vana, se si considera che 7 delle 16 squadre che si sono qualificate per la fase a eliminazione diretta di Euro 2016 lo hanno fatto dopo aver perso almeno una partita della fase a gironi. L'Ucraina vuole però interrompere una striscia negativa: sono sei le sconfitte consecutive negli Europei, un record del torneo condiviso con la Jugoslavia (1968-1984). La Macedonia del Nord, invece, cerca i suoi primi punti in un Europeo.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovskyi.: Dimitrievski; S. Ristovski, D. Velkovski, Musliu; Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski; Bardhi; Elmas, Pandev.​