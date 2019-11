Euro 2020: a Nyon è stato effettuato il sorteggio tra le 16 squadre rimaste in corsa grazie alla Nations League. Quattro i posti rimasti disponibili per completare le urne, che arriveranno attraverso quattro final four. Le semifinali si giocheranno il 26 marzo, le finali invece il 31 marzo. .



PERCORSO A



Islanda-Romania

Bulgaria-Ungheria (la vincente giocherà in casa la finale)



PERCORSO B



Bosnia-Irlanda del Nord (la vincente giocherà in casa la finale)

Slovacchia-Irlanda



PERCORSO C



Scozia-Israele

Norvegia-Serbia (la vincente giocherà in casa la finale)



PERCORSO D



Georgia-Bielorussia (la vincente giocherà in casa la finale)

Macedonia del Nord-Kosovo