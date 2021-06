E' arrivato il momento di Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé. Portogallo e Francia debuttano oggi a Euro 2020, rispettivamente contro Ungheria e Germania, in quello che viene definito il 'girone della morte' per la presenza di tre superpotenze del pallone continentale (gruppo F). CR7 e compagni si presentano a Budapest da campioni in carica della competizione ma senza Cancelo, risultato positivo al Covid-19. I transalpini campioni del mondo in carica, invece, sfidano a Monaco i rivali storici, i tedeschi di Low alla sua ultima competizione da ct.



PROBABILI FORMAZIONI



Ungheria-Portogallo (ore 18, Sky Football e Sky Sport 251)



Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola; Sallai, Ad. Szalai. Ct. Rossi.



Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo. Ct. Fernando Santos.





Francia-Germania (ore 21, Sky Sport 1 e Rai 1)



Francia (4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappé. Ct. Deschamps.



Germania (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Muller; Gnabry. Ct. Low.