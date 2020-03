Euro 2021, solo in quattro hanno una quota-vittoria più bassa degli azzurri. La prima, favorita assoluta a 6,00, è l'Inghilterra guidata da Southgate, che non ha mai vinto un campionato europeo e il prossimo anno ha la preziosa possibilità di giocare l'eventuale finale sul terreno amico di Wembley. A ridosso, completano il podio Belgio e Francia, appaiati a quota 6,50. Sullo stesso gradino dell'Italia, a 8,00, siedono anche Germania e Olanda, che si sono qualificate nello stesso girone (primo posto ai tedeschi). A 9,00 la Spagna, che ha il record di vittorie nella competizione (tre, come la Germania) e che per la prima volta dopo anni non figura tra le favorite di un grande torneo. A distanza le altre: il Portogallo detentore è a 16, la Croazia a 25, l'Ucraina a 60, la Danimarca e la Svizzera a 75, secondo Agipronews.