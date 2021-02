e di volerla ottenere a tutti i costi. Per la squadra della CTsarebbero bastati 2 gol di scarto per la qualificazione, ma invece di gol ne hanno fatti ben 12, travolgendo l’Israele con una grande prova di tecnica e lucidità mentale. Si collocano al secondo posto nel gruppo B, con 25 punti e 37 reti segnate, risultato importante per la qualificazione in vista dell’Europeo in programma dal 6 al 31 luglio 2022 in Inghilterra., fermate solamente dalla Danimarca, prima nel girone B, con una sconfitta di 1-3 nel territorio italiano e uno 0-0 nella partita di ritorno. Indubbiamente sono stati superati i brutti ricordi dell’edizione 2017, dove l’Italia viene esclusa precocemente ai gironi, con gare deludenti che le hanno portate dietro alla Germania, Russia e Svezia interrompendo il sogno europeo troppo presto. In seguito all’esclusione dagli Europei 2017 l’Italia si è trovata ad affrontare i mondiali femminili, battendo la Cina per 2-0 negli ottavi di finale, a segno Giacinti e Galli, terminando l’avventura il 29 giugno 2019 ai quarti di finale contro l’Olanda, campionato poi vinto dagli stati Uniti. Sono undici le partecipazioni al Campionato Europeo per la squadra femminile italiana dove spiccano i secondi posti ottenuti nel 1993 e nel 1997., mai così tante contendenti per il massimo titolo europeo, record sinonimo di crescita e cambiamento nel mondo del calcio femminile., queste le 12 squadre già qualificate per gli Euro2022, in palio ancora tre posti. Le altre tre usciranno dai playoff tra le sei peggiori seconde. Da tenere sotto controllo il Belgio, qualificato per primo nel girone H, con 7 vittorie e una sconfitta e proprio nella squadra belga troviamo la miglior marcatrice Tine De Caigny, con 12 goal, la migliore assoluta in queste qualificazioni. Nessuno come l’Olanda e la Germania: entrambe qualificate dominando i propri gironi, portandosi a casa solo vittorie. Nel corso degli anni il dominio tedesco, durato 18 anni è stato interrotto inaspettatamente dalla Danimarca nei quarti di finale del 2017 ed è proprio la nazionale danese che si piazza al primo posto del girone B, quello conteso dall’Italia. Le danesi, nella scorsa competizione europea del 2017 arrivano seconde assolute. Si aggiudica il primo posto nel girone C la Norvegia, davanti all’Irlanda del Nord, Galles, Bielorussia e Isola Faroe. Solo due volte la Norvegia non è arrivata almeno in semifinale: nel 1997 e nel 2017. Nel girone G si qualifica al primo posto la Francia, che però non ha mai superato i quarti di finale. L’Italia si piazza tra le migliori seconde, insieme ad Islanda e Austria, grazie alle sua rosa ed un attacco prolifico.La 10, crea occasioni e le concretizza benissimo, mostra intelligenza tattica, e un colpo di testa letale. La Girelli infatti è invincibile in situazioni di palla inattiva, tra le calciatrici più pericolose del panorama internazionale. 8 i suoi gol in questa fase a gironi, che si sommano per un totale di 44 in 75 presenze, dietro nella lista delle bomber italiane alla grande Carolina Morace, con 99 gol su 56 presenze, a Vignotto Elisabetta, 102 gol in sole 107 presenze e alla immensa Patrizia Panico con 109 reti in 201 gare giocate. Cristiana arriva da un grande record con la Juventus, è la prima giocatrice a segnare 50 gol con la maglia bianconera, ed è anche entrata nella storia: è l’unica italiana a rientrare nella classifica delle 25 miglior calciatrici stilata dal portale Goal.