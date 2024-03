Euro 2024, 100 giorni all’esordio dell’Italia: Azzurri a caccia del bis, Spalletti sfida Inghilterra e Francia

Mancano esattamente 100 giorni al debutto ufficiale dell’Italia a Euro2024, nella sfida di Dortmund contro l’Albania. Gli Azzurri, campioni in carica, cercano un bis ottenuto solamente dalla Spagna tra 2008 e 2012 e offerto a 12. Per i bookie in testa c’è l’Inghilterra, sconfitta proprio da Donnarumma e compagni nella finale di Wembley del 2021, a 4,25, seguita a stretto giro dalla Francia data a 4,30. Chiude il podio in lavagna la Germania, a 6,80, con Portogallo e Spagna, seconda avversaria dell’Italia nella prima fase, a 7,50. Più lontano, a quota 16, Belgio e Olanda, con la Croazia, che incrocerà gli Azzurri nell’ultimo match del gruppo B, a caccia di una storica prima volta vista a 33 volte la posta.