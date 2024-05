Euro 2024, arrivano i primi forfait: due stelle a rischio per Germania e Croazia

Gliin Germania si avvicinano e, mentre finiscono i campionati nazionali, i giocatori che vi parteciperanno puntano ad evitare qualsiasi intoppo che possa precludere la loro convocazione. Sono da registrare nelle ultime ore due stop che hanno colpito le nazionali die della stessa- Nikola, centrocampista del, infatti ha già chiuso la sua stagione in granata, complice un infortunio patito nell'ultima gara con il. Per lui si tratta di una corsa contro il tempo ma la partecipazione alla competizione, dove avrebbe dovuto giocare anche contro l'Italia, è decisamente a rischio.

- Situazione simile per Serge, infortunatosi nella semifinale di ritorno di Champions League fra Real Madrid e il suo. Secondo la Bild, l'attaccante ha accusato un problema al tendine della coscia sinistra, smaltibile in sei settimane. Di fatti, prima degli ottavi di finale, non sarebbe a disposizione.