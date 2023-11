Haaland e la Norvegia non saranno agli Europei 2024. Il centravanti del Manchester City infatti non ha potuto evitare che la sua nazionale non si qualificasse alla rassegna continentale della prossima estate. Gli scandinavi non possono fare meglio del 3° posto nel girone alle spalle di Scozia e Spagna e per loro è sfumata anche la possibilità dei playoff. Dovevano infatti sperare nella qualificazione diretta di Israele ma gli israeliani sono stati eliminati dalla Romania e andranno loro agli spareggi.