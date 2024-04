Euro 2024, c'è l'ok della Uefa all'ampliamento delle rose: cosa cambia

"Veintitré giocatori sono pochi per l’Europeo" aveva detto il ct dell'Italia Luciano Spalletti dopo l'amichevole dell'Ecuador. Tac, accontentato. La Uefa infatti ha dato il via libera all'ampliamento delle rose per il torneo in Germania:. Una novità che favorisce i ct e spinge più giocatori a mettersi in vetrina, consapevoli che ci sono tre sloti in più per andare in Germania.La decisione era già stata applicata nel 2021 in occasione dell'ultimo Europeo vinto dall'Italia, ma in quel caso la ragione era legata alle normative Covid per evitare ulteriori contagi nel gruppo squadra., così la Uefa ha deciso di approvare la nuova regola dopo essersi consultata anche con i commissari tecnici delle rispettive nazionali qualificate al torneo in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

- L'Italia è stata inserita: il debutto degli Azzurri è in programma sabato 15 giugno alle 21 quando a Dortmund affronteranno l'Albania allenata dall'ex difensore dell'Arsenal Sylvinho (anche collaboratore di Roberto Mancini ai tempi dell'Inter); il 20 la squadra di Spalletti giocherà a Gelsenkirchen alle 21 contro la Spagna, per poi concludere la fase a gironi il 24 giugno alle 21 a Lipsia contro la Croazia.