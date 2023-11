Una qualificazione sofferta fino all’ultimo minuto dell’ultima partita contro l’Ucraina ma che permette all’Italia di volare in Germania quest’estate per difendere il titolo di campione d’Europa vinto nel 2021. Gli Azzurri si presenteranno ai nastri di partenza di Euro2024 da campioni in carica ma in seconda fila per la vittoria finale, vista a quota 12 sia dagli esperti. Per i bookie comandano i vicecampioni del mondo della Francia e l’Inghilterra, sconfitta proprio da Donnarumma e compagni nella finalissima di Wembley e mai vincente nella competizione, offerte tra 4,75 e 5, con la Germania padrone di casa – a digiuno ormai dal 1996 -a chiudere il podio a 7. Leggermente attardata la Spagna, a 8, con il Portogallo, a caccia del bis dopo l’impresa del 2016, visto a 9 volte la posta.