Anche per la Francia e l’Olanda è arrivata l’ora di competere per qualificarsi ad Euro 2024 in programma il prossimo anno in Germania. Inserite nel girone B ambiscono a superare il turno ma dovranno fare i conti anche con Irlanda, Grecia e Gibilterra che ne fanno parte. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificano direttamente alla fase finale. I tedeschi sono già qualificati come nazione ospitante mentre i tre posti rimanenti saranno assegnati tramite gli spareggi di marzo 2024. Entrambe sono uscite a testa alta dai mondiali fermate proprio dall’Argentina che ha superato gli Orange ai quarti dopo i rigori e sempre ai rigori la Francia in finale. Le due selezioni si sono sinora affrontate ben ventotto volte con un bilancio leggermente e favore dei transalpini che hanno vinto la metà delle gare sinora disputate ma undici sono anche successi degli olandesi che hanno pareggiato in tre occasioni. L’ultima volta che si sono affrontate è stato il 16 novembre del 2018 in occasione di una gara di Nations League vinta dall’Olanda per 2 a 0 che non fa il pari dei tre successi casalinghi nelle ultime tre gare interne dei francesi. Il ruolino di marcia interno dei francesi è particolarmente a favore dei padroni di casa che su quattordici gare disputate ne hanno vinte otto, il doppio degli avversari, e pareggiato due volte. Questa sera si gioca, alle 20:45, nello Stade de France di Parigi. Questa sfida inaugurale è alla vigilia il confronto più interessante del girone anche perché scenderanno in campo le due formazioni, tra le cinque, più titolate a staccare il visto per la più importante manifestazione calcistica continentale per nazionali. I Tulipani si presenteranno in campo con il nuovo commissario tecnico Ronald Koeman ex difensore e campione d’Europa con i Bassi nel 1988 subentrato a Van Gaal. I Galletti, invece, scenderanno in campo con Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain con la fascia di capitano. Le quote proposte sulla lavagna sono il via libera alle ambizioni dei padroni di casa con l’1 basso ma non popolare a 1,62, ben distante dal 2 a 5,20 e con l’X che quadruplica la scommessa. Con tanti campioni in campo via libera anche alle ambizioni di qualche giocatore di marcare il primo o l’ultimo gol della partita. Mbappé per la bandiera delle scommesse è il primo della lista a 4,50, più lontano dal milanista Giroud a 6,50 e con a seguire Griezmann, Kolo Muani e Thuram a 7,50, Diaby a 8,00 e Depay a 9,75.