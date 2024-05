Euro 2024, Germania-Scozia è la gara inaugurale: a che ora si gioca, dove e lo stadio

a. Sarà questa la gara inaugurale dei campionati europei di calcio del 2024:EURO 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio della prossima estate, si terrà in Germania. Dieci gli stadi coinvolti, la finale si terràgià teatro dell'ultimo atto dei Mondiali di calcio 2006.Il primo match degli Europei di Calcio 2024 è la partitaa che si giocherà venerdì 14 giugno 2024 alle ore 21:00 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Puoi vedere la partita di Euro 2024 Germania - Scozia su Sky Sport Uno, al canale 201 della lineup dei canali sport. La visione di tutte le partite sarà disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport e Sky Calcio.Tre volte vincitrice e tre volte seconda, la Germania ospita il suo primo EURO dalla riunificazione (la Germania Ovest aveva ospitato la fase finale nel 1988). La Germania è guidata dal 36enne ex allenatore di Hoffenheim, Lipsia e Bayern, Julian Nagelsmann, che ha sostituito Hansi Flick il 22 settembre 2023. La squadra di Steve Clarke si è qualificata matematicamente alla fase finale dopo il mancato successo della Norvegia in casa contro la Spagna il 15 ottobre. La Scozia si è qualificata per due volte consecutive agli Europei, anche se nelle tre partecipazioni alla fase finale, è sempre uscita alla fase a gironi. Non vincono una partita al torneo da EURO '96.