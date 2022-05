I campionati europei di calcio 2024 sono stati assegnati alla Germania: da oggi sono ufficiali le date della rassegna continentale, che partirà alla Fussball Arena di Monaco il 14 giugno e si concluderà all’Olympiastadion di Berlino il 14 luglio. Per la prima volta, la sostenibilità è stata inserita come criterio nel regolamento del torneo e, di conseguenza, sono stati istituiti tre agglomerati di sedi: Nord/Nord-est (Berlino, Amburgo, Lipsia), Ovest (Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Colonia) e Sud (Francoforte, Monaco, Stoccarda). Le partite di ogni girone si svolgeranno solo in due agglomerati, il che ridurrà le distanze dei viaggi per le squadre coinvolte e per i tifosi tra le città ospitanti e favorirà le delegazioni delle squadre che viaggiano in treno o in autobus dai loro ritiri alle sedi delle partite durante la fase a gironi.