Euro 2024, la classifica delle migliori terze: ecco chi andrebbe agli ottavi e chi a casa

AFP via Getty Images

A novanta minuti dalla fine della fase a gironi, è già possibile iniziare a tracciare un primo bilancio degli Europei e, soprattutto, proiettarsi agli ottavi. A questi prenderanno parte non solo le prime 2 di tutti i gruppi, ma anche le 4 migliori terze. Come si stabiliscono queste? E com'è la situazione in questa speciale classifica? Facciamo ordine.



I CRITERI - Su 24 partecipanti, 8 faranno le valigie: saranno le 6 quarte più 2 terze che non passeranno il taglio. Quali sono i criteri? In ordine di valutazione, vengono presi in considerazione questi elementi:

maggiorottenuti nella fase a gironi;migliornella fase a gironi;maggiornella fase a gironi;maggiornella fase a gironi;migliore condottadel girone (ogni ammonizione: un punto; ogni espulsione per doppia ammonizione o espulsione diretta: tre punti);migliore posizione nelladelle qualificazioni europee (o sorteggio qualora fosse coinvolta la Germania).A oggi, ladelle migliori terze dice:3 (2:2)

3 (2:5)*2 (2:2)2 (3:6)*Albania 1 (3:4)Repubblica Ceca 1 (2:3)*tutte e tre le partite già giocate. L'Olanda è già sopra Ungheria e Croazia, è certa di passare.