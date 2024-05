Euro 2024, la finale: quando si gioca, orario, stadio e dove vederla in diretta tv e streaming

- La partita si giocherà all'Olympiastadion Berlin, lo stadio più grande tra quelli di EURO 2024, che ha una capienza di 70.000 posti a sedere: l'Hertha Berlino, che milita nella seconda serie tedesca, gioca le partite in casa in questo impianto, e qui si giocano tutte le finali di Coppa di Germania dal 1985. Inoltre l'Olympiastadion è stato la cornice di diverse importanti finali europee e mondiali a livello di club e di nazionale, come quella di Coppa del Mondo FIFA 2006 tra Italia e Francia, e quella di UEFA Champions League del 2015 che ha visto il Barcellona battere la Juventus. Oltre all'atto conclusivo del torneo, in questo stadio si giocheranno tre partite della fase a gironi, una degli ottavi e un quarto di finale. Questa sarà la prima volta che l'Olympiastadion Berlin ospiterà una finale EURO. La Germania Ovest nel 1988 ha ospitato gli Europei, con la finale che si è giocata a Monaco di Baviera e ha visto i Paesi Bassi battere l'URSS per 2-0.

- Puoi vedere la finale di Euro 2024 su Sky Sport Uno, al canale 201 della lineup dei canali sport. La visione di tutte le partite sarà disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport e Sky Calcio, così come in streaming.