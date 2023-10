Vincenzo Montella è pronto ad iniziare la sua nuova avventura da allenatore, dopo l'ultima esperienza all'Adana Demirspor. L'Aeroplanino rimane in terra turca, ma questa volta sulla panchina della nazionale. Per il tecnico azzurro l'esordio arriva in trasferta contro la Croazia, vittoriosa all'andata per 2-0: le squadre sono appaiate in testa a 10 punti, ma Modric e compagni hanno una partita in meno. Gli esperti puntano nettamente sui padroni di casa, proposti a 1,64 e 1,70. La vittoria della Turchia, invece, si gioca tra 5,50 e 5,80, mentre il pareggio vale 3,50. Si prevede, inoltre, una gara con poche reti, anche in virtù dell'ermetica difesa croata, che vanta finora un solo gol al passivo: fissato a 1,70 l'Under, contro il 2,05 dell'Over; in vantaggio anche l'opzione No Goal (1,72) rispetto a Goal (2). Per quanto riguarda i marcatori, Andrej Kramaric, capocannoniere della Croazia con tre centri, è proposto a 2,75, mentre Mateo Kovavic, autore della doppietta che decise l'andata, si gioca a 8. Tra gli uomini di Vincenzo Montella, offerti a 5 Kerem Akturkoglu e Cenk Tosun; vista a 5,80, invece, la rete dello Juventino Kenan Yildiz.