Ancora tu.. Nel 2008 a Vienna gli Azzurri difurono eliminati ai quarti ai rigori con gli errori di De Rossi e Di Natale. Quest'ultimo quattro anni dopo cona Danzica segnò il gol del vantaggio ai gironi prima dell'1-1 di Cesc Fabregas, poi le due squadre si ritrovarono nella finale persa 4-0 a Kiev con reti di David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres e Juan Mata. L'Italia si prese due belle rivincite prima nel 2016 a Parigi conagli ottavi nel 2-0 firmato da Chiellini e Pellè, poi nel 2021 a Londra connella semifinale vinta ai rigori con gli errori di Dani Olmo e Morata, autore del gol dell'1-1 ai tempi regolamentari dopo il vantaggio segnato da Chiesa. La prossima sfida si giocherà- Ereditata la nazionale da Luis Enrique dopo l'eliminazione agli ottavi al Mondiale 2022 in Qatar contro il Marocco ai rigori,con 21 punti frutto di 7 vittorie e una sconfitta per 2-0 in Scozia, arrivata seconda davanti a Norvegia, Georgia e Cipro. Con un totale di 25 gol segnati e 5 subiti in 8 gare, le Furie Rosse vantano la, che però ha giocato due partite in più).destro durante la partita contro la Georgia lo scorso 19 novembre. Senza di lui, Euro 2024 può consacrare il talento di un altro calciatore attualmente infortunato:, già autore di due gol. Se il buongiorno si vede dal mattino...- (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Gayà; Merino, Rodri, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. CT De la Fuente.