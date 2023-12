La prima avversaria dell'Italia a Euro 2024 sarà l'Albania: seconda partecipazione in assoluto alla rassegna continentale dopo quella di 8 anni fa in Francia, quando le aquile vennero eliminate nel girone con Francia, Svizzera e Romania, una vittoria e due sconfitte. Da De Biasi, tecnico di allora, a Sylvinho, già collaboratore di Roberto Mancini e allenatore attuale, la Nazionale balcanica può contare su uno zoccolo duro composto quasi esclusivamente da giocatori che militano nel nostro campionato: capitan Djimsiti, Ismajli Asllani, Berisha, Ramadani, Hysaj, Bajrami.



IL PERCORSO - L'Albania, un po' a sorpresa, ha vinto il proprio raggruppamento nelle qualificazioni arrivando davanti a squadre più quotate come la Repubblica Ceca (per differenza reti) e la Polonia (staccata di 4 punti). La Moldavia, che ha chiuso un punto sotto la Polonia, ha venduto cara la pelle, l'unica squadra-cuscinetto erano le Isole Far Oer. per l'Albania 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, il 27 marzo in Polonia. Appena 4 le reti subite nel percorso: hanno fatto meglio solo Portogallo e Francia con 2 e 3.



LA STELLA - Se riesce a recuperare la forma migliore, la stella è sicuramente Armando Broja, attaccante del Chelsea che è rientrato solo recentemente dopo la rottura del legamento crociato. 4 gol in 17 partite in Nazionale, vorrà sicuramente migliorare il proprio bottino. Altrimenti, grande curiosità per l'esterno destro Jasir Asani, di origini macedoni, pescato da Sylvinho grazie ai suoi database nel campionato sudcoreano, al Gwangju, Per lui 3 reti nelle prime 9 partite.



LA FORMAZIONE TIPO (4-2-3-1) - Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Seferi; Broja.