Saranno due partite decisive quelle che l’Italia si appresta a giocare sabato contro Malta e martedì contro l’Inghilterra. Centottanta minuti fondamentali per agguantare la qualificazione all’Europeo in programma la prossima estate, dove gli azzurri si presentano da campioni in carica. Nonostante il grande equilibrio in classifica, gli uomini di Spalletti sono secondi a quota 7 a pari dell’Ucraina e Macedonia del Nord, ma con una gara in meno, per gli esperti l’Italia è un passo dalla qualificazione fissata a 1,25, in netto vantaggio sugli ucraini offerti a 3,75 mentre una clamorosa prima volta alla fase finale di Elmas e compagni si gioca a quota 50. Tutt’altro discorso invece per la vittoria del girone, dove gli azzurri sono distanti sei punti – sempre con una gara in meno - dall’Inghilterra prima in classifica. Nettamente avanti il primo posto finale della nazionale dei Tre Leoni, vista vincente del Girone C a 1,10, con l’Italia prima inseguitrice a 8 e l’Ucraina a chiudere il podio a 26 volte la posta.