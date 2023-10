Prosegue il cammino dell'Italia nelle Qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri sono attesi dall'esame Inghilterra, in un grande classsico del calcio internazionale che vale il primo posto nel Gruppo C. La squadra guidata da Luciano Spalletti proverà a riscattare la sconfitta dell'andata per agguantare i Tre Leoni a 13 punti. Impresa difficile stando alle analisi degli espertl, che propongono il segno «2» a 5,48 e 5,80. Favoriti dunque gli inglesi, con un quota tra 1,62 e 1,63; pareggio fissato a 3,60. Per quanto riguarda i gol, in vantaggio il segno Under (1,63) rispetto all'Over (2,14), così come il No Goal (1,65) sul Goal (2,11). Sul fronte marcatori invece, Harry Kane, a segno anche nel match d'andata e a caccia della sesta gioia in queste qualificazioni, è offerto a 2,25. Segue Ollie Watkins a 2,60, mentre la rete di Jude Bellingham è vista a 4,60. Tra gli azzurri il favorito è Giacomo Raspadori, a 4,80. Vale 6 volte la posta, invece, Domenico Berardi, reduce dalla doppietta a Malta.