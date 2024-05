Euro 2024, tolleranza zero dagli arbitri: si cambia, giallo automatico per un comportamento specifico. La novità

17 minuti fa



Manca un mese ad Euro2024 e, per avvicinarsi alla competizione più attesa dell'anno, Roberto Rosetti, presidente della commissione arbitri Uefa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti trattati e, soprattutto, le indicazioni su come saranno gli arbitraggi in Germania.



SI CAMBIA - Ci sarà un maggiore dialogo con i giocatori per spiegare le decisioni che vengono prese. Verranno condivise maggiori informazioni sui motivi per i quali arbitri e Var abbiano preso determinate decisioni ma non saranno concesse troppe interruzioni del gioco. Anche per questo la UEFA ha deciso che a parlare con gli arbitri saranno solo ed esclusivamente i capitani delle squadre. Questi devono assicurarsi che nessun compagno di squadra si avvicini all'arbitro. e, chiunque lo farà, verrà ammonito. Qualora il capitano fosse un portiere, allora sarà lui stesso a delegare a un giocatore di movimento la possibilità di rivolgersi all'arbitro.