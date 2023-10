Gli Europei 2024 sono sempre più vicini. Il torneo partirà il 14 giugno 2024 e, per un mese, vedrà le migliori selezioni del Continente battersi per il titolo conquistato dall'Italia a Wembley nel 2021. Le qualificazioni stanno volgendo al termine e, gara dopo gara, si aggiungono nuove squadre al novero delle sicure partecipanti a Euro 2024. Di seguito, tutte le squadre già qualificate per il torneo che si svolgerà in Germania.