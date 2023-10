Con l'ufficializzazione da parte della UEFA di Regno Unito e Irlanda come nazioni ospitanti, è già countdown verso gli Europei 2028. Sarà la terza volta che il torneo si disputerà in Inghilterra e la prima assoluta per Irlanda, Galles e Irlanda del Nord.



STADI - Il comitato ha indicato anche gli stadi che ospiteranno le partite della competizione. Non ci sono Old Trafford e Anfield nell’elenco dei 10 impianti prescelti. Saranno sei in Inghilterra e uno per Scozia, Irlanda, Galles e Irlanda del Nord. Ve li presentiamo nella gallery sottostante.