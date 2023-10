Ora è ufficiale: 42 anni dopo Italia '90 il nostro Paese tornerà a ospitare un grande evento calcistico. Lo farà nel 2032 quando assieme alla Turchia il Belpaese organizzerà la fase finale di quel campionato europeo già ospitato nel 1968 e nel 1980.



Cinque gli stadi della Penisola che faranno da scenario alle gare della rassegna continentale, i cui nomi sono tuttavia ancora da definire. Tra chi spera di entrare tra gli impianti protagonisti dell'Europeo c'è anche Genova con il suo Luigi Ferraris. Lo stadio più antico d'Italia, pur avendo presentato ufficialmente la propria candidatura in Federcalcio, non sembra rientrare nella rosa dei prescelti che al momento comprenderebbe Roma, Milano, Torino, Napoli e Firenze. Tuttavia la scelta definitiva verrà fatta solo nel 2026 e, come spiega stamane il Secolo XIX, Genova vuole giocarsi fino in fondo le proprie carte, presentando per tale data un impianto totalmente ristrutturato e assolutamente a norma con gli standard internazionali



A tal proposito, proprio ieri, l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez e il presidente rossoblù, Alberto Zangrillo, hanno incontrato il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci per presentare il progetto di restyling del Ferraris redatto dallo studio dell'architetto Hembert Penaranda.



La corsa verso Euro 2032 è ufficialmente iniziata. Anche per gli stadi.